「NewsPicks」で働く20歳女子大生。学業と両立する多忙な1日に密着
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【学生密着】NewsPicksで朝から働く20歳女子大生の1日ルーティン」を公開しました。動画では、慶應義塾大学に通いながら、経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」でインターンとして働く、俣野さんの1日に密着しています。
俣野さんは、慶應義塾大学環境情報学部の2年生。大学でフル単（単位をすべて取得すること）を死守しつつ、NewsPicks編集部でインターンとして活動しています。主な業務は記事の執筆や取材で、インターン生では異例の個人連載「マタノがいく」も担当。社員と変わらない裁量権を与えられているからこそ、高いアウトプットを意識していると語ります。
この日は午前10時から編集部のミーティングに参加した後、オフィスで大学のオンライン授業に出席。学業と仕事を両立する多忙ぶりを見せます。午後からは2件の取材をこなし、記事化するための作業を進めるなど、精力的に活動。俣野さんは元々モデルとしても活動しており、物事を分かりやすく編集して伝えることが好きで、高校時代には自分で雑誌を作っていた経験もあるそうです。
仕事終わりに帰宅したのは、約120名の高校生から社会人が共に暮らす住居施設「SHIMOKITA COLLEGE」。ここでは住人たちと夕食を共にし、その後は自身が配信するPodcastの収録を行うなど、退勤後もアクティブな一面が紹介されました。学生時代から様々なことに挑戦する俣野さんの姿は、将来のキャリアを考える上で多くのヒントを与えてくれそうです。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
しゅんダイアリー就活チャンネルは“リアルな就活情報”を届ける、就活領域で日本一のYouTubeメディアです。 就活に悩む学生と、社会で働くリアルな大人たちをつなぐ場所として、 企業の1日密着や模擬面接、座談会など、“ここでしか見られない”リアルな就活コンテンツを発信しています！ 運営会社：株式会社Diary