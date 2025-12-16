「フジテレビ局内の空気は最悪です……」不動産事業に注力する民放キー局・局員たちの本音

フジ局員の嘆きが止まらない

「うちはもう、不動産屋ですから……」

本誌の取材に応じたフジテレビ局員たちは、一様にこう口を揃えた。

彼らが自虐的になるのも無理はない。11月、フジテレビの親会社であるフジ・メディア・HDの「2026年3月期第2四半期決算説明資料」（中間決算資料）が公表されたが、総売上高2486億円のうち、フジテレビを中心とした「メディア・コンテンツ事業」の売上高は1474億円（前年同期比マイナス579億円）。

一方、「都市開発・観光事業」は、976億円（前年比プラス374億円）を計上した。

「『都市開発事業』は、グループ会社の『サンケイビル』が所有する不動産を活用したビジネスです。同社は、東京の大手町・赤坂・新宿や、大阪の梅田など超がつく一等地に複数のビルを所有。

さらに近年は、学生向けレジデンスを建設したり、『ルフォン』シリーズと呼ばれる高級マンションを販売したりと、年々、売り上げを伸ばしています。

『観光事業』はグループ会社『グランビスタホテル＆リゾート』が行う事業。'21年4月開業の『ホテルインターゲート大阪梅田』や、今年7月に本館をリニューアルオープンした『札幌グランドホテル』などの運営を行っています」（フジHD関係者）

局内の雰囲気は最悪

「中居正広性加害騒動」の影響で、テレビ広告収入は前年同期の901億円から338億円に激減。もはやテレビ事業よりも不動産業が収益の柱と言っても過言ではない。フジテレビの中堅局員が嘆く。

「局内の雰囲気は最悪です。細かい話で言えば、会合を開くにも、具体的な人数や目的などを提出して上長の許可を取らなければいけなくなりました。これでは、外部の人と飲みに行かなくなるし、そうなれば情報も集まらなくなる。

若手・中堅と上層部の溝も深まっています。騒動以来、局を挙げてコンプラ遵守に取り組んでいますが、号令をかけている上層部のなかにはハラスメント全盛時代に偉くなった人もいる。『あの人には言われたくない』と不満を漏らす社員は少なくありません」

「本業黒字化」が喫緊の課題となっているが、今後のラインナップには、『踊る大捜査線』シリーズや『101回目のプロポーズ』の続編が並ぶ。局内には「いつまで過去の栄光にすがっているのか」という声もある。

そんなフジテレビを尻目に、ライバルの日本テレビHD、TBSHD、テレビ朝日HDは中間決算で増収増益を達成した。フジから離れたスポンサーが各局に流れたことも一つの要因だが、広告市況そのものにも変化があるという。

電通総研名誉フェローの奥律哉氏が解説する。

「'24年のテレビ広告費は約1兆7600億円で、3年ぶりにプラスに転じました。一度に大量の視聴者に『リーチ（到達）』できるというテレビの強みは、広告業界で見直されてきているように感じます。

ネット動画は目的視聴であり、自分が観たいものを観たら終わり。一方、テレビは受動視聴であるため、広告主にとって新規顧客を獲得できる利点がある」

後編記事『なぜ民放の収益は「絶好調」なのか……調べて判明！民放キー局「これが令和の稼ぎかた」』へ続く

「週刊現代」2025年12月22日号より

