「別居＝即離婚」は間違い？夫が家を出て行ったときに妻が知るべき“見切りのタイミング”

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で、「別居の判断を間違えない女性が、必ず一度立ち止まる理由！」と題した動画を公開。夫が不倫などを理由に家を出て行った「別居」の状況で、妻がどのように考え、行動すべきかを5つの視点から解説した。



まず岡野氏は、別居について「終わりではなく、試されている期間だと思ってください」と語る。特に夫の不倫が原因で家を出た場合、夫は「有責配偶者」となるため、妻が「離婚したくない」と主張すれば、法的には簡単に離婚は成立しない。そのため、焦って結論を出す必要は全くないと説明する。重要なのは法的な見切りではなく、まず「心の見切りをつけること」であり、「今の夫に期待するのはやめて、自分と子供を守る方向で切り替えよう」と考えることが冷静な判断の第一歩になるとした。



次に関係修復を望む場合、最もやってはいけないのが「夫を責めること」だと指摘。「修復を望むなら戦うよりも距離を取る勇気が必要なんです」と述べ、感情的に問い詰めるのではなく、冷静に距離を置く姿勢が夫に安心感を与え、結果的に戻りやすい状況を作ると解説した。



また、夫婦間の問題解決には第三者の力が有効であり、特に「夫の両親」を味方につける戦略が重要だと語る。その際、夫の悪口を言うのではなく、「私はまだ家族を守りたい」「こんなにいい人だからきっと戻ってきてくれると信じています」と、夫への尊敬の念と家族を再構築したい意志を伝えることが、義両親の協力を得る鍵になるとした。



さらに岡野氏は、別居中に妻が最優先すべきことは「夫を取り戻すことではない」と断言する。経済面、住まい、そしてメンタルという3つの安定を確保し、「自分と子供の生活を立て直すことが先決」だと強調。生活が安定することで生まれる心の余裕こそが、再び夫の心を動かす力になると語った。



最後に岡野氏は、「本当の見切りとは、離婚を決めることではなく、自分の幸せの主導権を取り戻すこと」と定義した。夫の言動に振り回されるのではなく、「私はどう生きたいか」という視点に切り替えることで、結果的に夫婦関係も冷静に見直せるようになると締めくくった。