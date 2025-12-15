この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

OSAKA光のルネサンスで「世界のミャクミャク展」 ミャクミャクバルーンも

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中之島公園（大阪市北区）で12月14日、「世界のミャクミャク展」in OSAKA光のルネサンス2025」が始まった。



大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のフィギュアに、パビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントを施し、カラフルなアレンジやユニークな表現を詰め込んだオリジナル作品として展示する「世界のミャクミャク展」。今回は、ミャクミャクフィギュアをオーナメントにしたクリスマスツリーも展示する。併せて、ミャクミャクバルーンも登場する。



開催時間は17時～22時。入場無料。開催は12月25日まで。