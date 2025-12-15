2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

2024年12月に明らかになった中居正広の女性トラブル。その騒動が日々報道番組で取り上げられるなか、インターネット上で “ある映像” が注目を集めている。

「かつて放送されていたフジテレビ系の生放送番組『笑っていいとも！』（以下、『いいとも！』）で、司会のタモリさんが中居さんに向けて、メッセージを贈っている様子の動画が、1月20日までにX上で拡散されたのです。その映像でのタモリさんの言葉が注目を集めている形です」（芸能プロ関係者）

中居はかつて『いいとも！』のレギュラーを放送終了の2014年3月まで、20年にわたって務めていた。放送終了時は、火曜レギュラーだったが、Xで拡散されているのは、2014年3月25日の『いいとも！』最後の火曜放送の様子とみられている。

「この日は最終週とあって、レギュラー出演者一人ひとりが恒例の『テレフォンショッキング』に登場して、タモリさんとトークするという内容でした。火曜レギュラーのなかでも “最古参” だった中居さんは最後の最後にタモリさんと対面。

拡散されている映像では、中居さんからハンディカメラを向けられるなか、タモリさんが『中居！ 調子に乗んじゃねえぞ！ 足すくわれるぞ！』と強い口調で叫んでいる様子が映っています」（テレビライター）

Xでは、この動画を観たユーザーから《予言的中した訳ですね》《現実化してしまった》《温かい御言葉が無駄に》と複雑な心境を吐露する言葉が集まっているようだが……。

「優しいイメージのタモリさんとは打って変わって、語気を強めた様子だったので、今回のことを暗示していたのではないか、と話題になっているのですが、もともとこのメッセージは中居さんから『調子に乗ったときのために、VTRを』と要望して贈られたメッセージです。

中居さん自身もハンディカメラで、タモリさんからのメッセージを撮影し終えた後に『これ、見ますんで』と、自身の窮地のときに見返すことを約束し、嬉しそうに話していました」（テレビライター）

その放送から11年経った2025年。まさか、本当にこの言葉が生きてくるとは、中居自身も思わなかったのではないか――。

「じつは、中居さんは『調子に乗ったとき』だけでなく『くじけてしまったとき』のメッセージもタモリさんにお願いしていました。それについては、『中居。頑張れ。大丈夫だ。なんとかなるって！』と、タモリさんは励ましの言葉を伝えていたんです。

そんな優しさあふれる忠告が、あまりにも悲しい形で再注目されてしまったわけです。今まさに、中居さんには当時の言葉が刺さっているかもしれませんね」（芸能プロ関係者）

いま、中居もこのメッセージを見返しているのか。