来年２月１０日に後楽園ホールでＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝への挑戦が決まった同級９位・韓亮昊（ハン・リャンホ、２８）＝六島＝が１４日、大阪市住吉区民センターで開催された六島ジム主催興行でタイトル戦決定を報告し、初挑戦での王座奪取を宣言した。

ここまで５戦５勝（３ＫＯ）の韓は「昨年の終わりぐらいからずっとこのタイトルを意識していた。３度防衛している王者は安定感が出ているけど、下馬評も覆せると思っている」と自信を示した。

サウスポーの技巧派だけに“仮想天心”として、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）のスパーリングパートナーに呼ばれ、那須川天心（帝拳）撃破に一役買った。「拓真さんとのスパーはメリットしかなかった。一番学べたことは駆け引き。今は練習するのが楽しくなりました」と充実した日々を送っている。

敵地に乗り込んでの挑戦となるが、「後楽園ホールは大学時代にリーグ戦で経験している。東京のボクシングファンに認知されるような試合をしたい」と東農大で主将を務めただけに問題にしない。無敗でのタイトル奪取へ突き進む。