アイドルグループ・ＨＫＴ４８の４０代の男性スタッフが１４日午後５時すぎ、福岡市中央区地行浜２丁目の商業施設「ＢＯＳＳ Ｅ・ＺＯ ＦＵＫＵＯＫＡ」館内で、刃物のようなものを持った人物に襲われ負傷した。警察や消防によると、現場では２０代の女性もけがをしており、２人は市内の病院に搬送されたが、いずれも意識はあり、命に別条はないという。

ＨＫＴ４８の運営会社は同日、公式サイトで声明を発表し、被害に遭った４０代男性が同グループの男性スタッフ１人であることを明らかにした。スタッフは現在も病院で手当てを受けているとしている。

事件が起きた施設には「１７ＬＩＶＥ ＨＫＴ４８劇場」が入居しているが、この日は劇場の休館日だった。一方で、併設する事務所内にいたメンバーは全員が安全に退避しており、メンバーにけが人はいなかった。

警察は２人を襲ったとみられる人物が現場から立ち去ったとして行方を追っており、特定の人物を狙った犯行ではなく、無差別的な暴漢による犯行の可能性もあるとみて、事件の詳しい経緯や動機について捜査を進めている。

施設を運営する福岡ソフトバンクホークス球団は、館内で負傷者が出たことを受け、警察の指示に基づき館内および周辺の安全確保を最優先に対応。一般客を順次退館させるとともに、館内で予定されていた一部の公演やイベントを中止した。今後の営業や各公演の実施可否については、警察と協議のうえ判断するとしている。

ＨＫＴ４８側も状況を踏まえ、１９ｔｈシングル『半袖天使』劇場盤発売記念のオンライン握手会について、同日８部以降の開催を中止すると発表した。運営は公式サイトで「今回の事件を受け、メンバー・スタッフの安全を確保すべく、施設側とも協議を行い、さらなる警備強化を実施してまいります」とコメント。

また「弊社スタッフ以外にも被害に遭われた方がいらっしゃるとの報道が出ておりますが、１日も早くご回復されることを心からお祈り申し上げます」としている。