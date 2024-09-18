市販薬は、よく飲みますか？総合風邪薬、抗アレルギー剤、解熱鎮痛剤など、簡単に手に入る市販薬。しかし、飲み合わせによっては副作用が起こる場合があります。この記事では、注意したい薬の飲み合わせについてご紹介します。【関連記事】その症状、肝機能低下のサインかも！「肝臓」と「疲れ」のつながりについて1．飲む前に注意！ NGな薬の飲み合わせ 市販薬のなかには、成分が被っているものや、一緒に飲むことで副作用