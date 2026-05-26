巨人の阿部慎之助監督（47）が長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕されましたが、その後、釈放されました。【写真を見る】「娘に言い返されカッとなった」巨人・阿部慎之助監督を長女への暴行容疑で現行犯逮捕 その後釈放呼気からアルコール検出国松徹社長「進退含め処分検討」記者「阿部監督が釈放されました」捜査関係者によりますと、きのう午後7時すぎ、児童相談所から「父親から暴力を受けた。殴られた」と1