ティフアナの市内中心部にかかる看板＝24日（ゲッティ＝共同）【ホノルル共同】メキシコのシェインバウム大統領は25日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場予定のイラン代表のベースキャンプ地が米国からメキシコに変更されたのは、米国側が望まなかったためだと明らかにした。メキシコは国際サッカー連盟（FIFA）から打診を受けたとし、シェインバウム氏は記者会見で「断る理由がない」と述べた。イラン・サッカー連