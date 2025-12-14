阪神・森下翔太外野手（25）が14日、兵庫県西宮市内の球団施設で契約更改を行い、1億3200万円アップの2億1000万円（金額は推定）でサインした。

「自分としてもまだまだできることもあるなと思いながら、良い提示をしてもらいました」

来季4年目での2億円超えは23年の牧（DeNA）以来。08年ダルビッシュ、16年大谷の2億円を超える額での契約更改となった。

今季は全143試合に出場し打率・275、23本塁打、89打点の成績を残した。本塁打、打点でキャリアハイ。ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞した。また、CSファイナルSでは勝負強さを発揮し、3試合で打率・667、1本塁打、3打点でMVPに輝いた。

「チーム成績としても良いものを残せました。今まではファームに落ちた経験もありましてけど、143試合に出て、日本シリーズまで出してもらったので。プロ野球選手というサイクルの中でプレーできたなと思います」

WBC出場への意欲も改めて見せた。幅を広げるために中堅の守備にも取り組んだ背番号1は、「出るだけではなく活躍したいという思いが強い。選ばれた時には、全力でやりたい」と力を込めた。