¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡¡±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ç¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬Ìó£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢£Í£Ã¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¯¼£²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¥Û¥ó¥Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤âÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Û¥ó¥Í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢Ê¸²½¿Í¡¦ÀìÌç²È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢Ìó£²£°Ç¯¤Ö¤ê¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËÙ¹¾»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤·¤Ê¤¤Î¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤ä¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬À¤´Ö¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Û¥ó¥Í¤ò¸À¤¤¹ç¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤ÊËÙ¹¾»á¤ËÅÅ·â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Û¥ó¥Í¤ò¸ì¤ë¤Î¤«ÂçÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¯¼£²È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡£¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤é¤¬»²Àï¡££±£°·î¤«¤éÂè£±£°£´ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíÍý¤Ø¤Î¥Û¥ó¥Í¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¹â»ÔÁíÍý¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©¤Î¤Û¤«¡¢ÆüÃæÌäÂê¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Û¥Ã¥È¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Û¥ó¥Í¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀÐÇËÌÐÁ°Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤âÅÐ¾ì¡£ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¥Û¥ó¥Í¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¡Ö¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤¬Á´¤¯¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤ä¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¥Û¥ó¥Í¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ªËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥Í¤·¤«¤Û¤Ü¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤«¤Ê¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸òÄÌÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸òÄÌÀ°Íý¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î£Í£Ã¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ÎÀ¯¼£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×