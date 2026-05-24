実業家・堀江貴文氏（53）が24日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」での食用菊パフォーマンスを巡る問題で、料理研究家・リュウジ氏（40）に怒りをぶつけた。ネット上では、同店で撮影された動画が拡散。客がうちわの上にのせた食用菊をあおぎ、カウンターは花まみれになっていた。この件について、リュウジ氏は「最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひた