お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が13日、MBSラジオ「ますます！ハイヒール」に出演。衝撃の謝罪を受けた思い出を語った。

リスナーから、買って帰ったドーナツに長い髪の毛が絡まっていた際の、店側の失礼な対応を嘆くメールが届いた。出演陣がそれぞれに異物混入エピソードを披露する中、リンゴも「前に先輩の誕生日におごることになって…」と話し始めた。

「イタリアンへ行ったら、（食事中に）その人舌を出して（指でつまんだら）長い髪の毛が出てきた」と説明。「うわ！ってなって。私は悪くないけど、私が連れて行った店で私がごちそうする場ではイヤやんか。だからお店の人に、お皿に出した髪の毛を見せて“すみません、この毛が入ってたんです”と。“交換とかはいいですけど、ちょっと気を付けていただけますか”って言うた」という。

対応した店員は「すぐに作った者に謝りに来させます」と告げてバタバタと部屋を出たという。

その後、慌てて部屋に来たシェフについて、リンゴは「“すみません”って言うてコック帽取ったら、つるっぱげやってん」と苦笑い。「コントじゃないですか」「（髪の毛混入の犯人は）その人じゃないやん」と共演陣もずっこけた。

「俺やない…って言いたかったのかな。運ぶ段階で入ったのか、食材切った段階で入ったのか分からんけど。もうどうしたらええねんと思って…びっくりした。忘れられへん」と振り返っていた。