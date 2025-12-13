É×ÉØ2¿Í¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¤Ï·î³Û¡ÖÌó24Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡©
Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄãÀ¸³èÈñ――É×ÉØ2¿Í¤Ç¡Ö·î³Û23.9Ëü±ß¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ À¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¢ãÂ®ÊóÈÇ¢ä¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ2¿Í¤¬Ï·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤ëºÇÄã¸Â¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç·î³Û23.9Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¹Ô¡¢¼ñÌ£¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡È¤æ¤È¤ê¡É¤òµá¤á¤ì¤Ð¿å½à¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸å½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¡×¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç·î³Û39.1Ëü±ß¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤È¤Îº¹¤Ï15Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
É¸½àÅª¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â³Û――ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï·î³Û¡Ö23Ëü2784±ß¡×
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÎÎã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤àÉ¸½àÅª¤Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï·î³Û23Ëü2784±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ç40Ç¯´Ö½¢Ï«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡ÊËþ³Û¡Ë¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¤³¤Î¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ò¤ÎºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ö·î³Û23.9Ëü±ß¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¡Ö·î23.3Ëü±ß¡×¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤ÇºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤Û¤Ü¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡×·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅÈñ¤äÆÍÈ¯Åª»Ù½Ð¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ç½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÆÀ¤ÂÓ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç――Ìó4³ä¤¬¡È¸øÅªÇ¯¶â¤Î¤ß¡É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸øÅªÇ¯¶â¡¦²¸µë¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÁí½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ë¸øÅªÇ¯¶â¡¦²¸µë¤Î³ä¹ç¤¬100¡ó¡×¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï43.4¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó4³ä¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÏÇ¯¶â°Ê³°¤Ë½êÆÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î6³ä¶á¤¯¤Ï¡¢½¢Ï«¼ýÆþ¤ä»ñ»º½êÆÀ¤Ê¤É¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¸»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Ï·¸å¤Î²È·×¤¬Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Ç¯¶â¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¼ýÆþ¤äÍÂÃù¶â¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡©――Ê¿¶Ñ¡Ö·î³Û39.1Ëü±ß¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤¬¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³è¡×¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë¶â³Û¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç·î³Û39.1Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¡¦¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÈñÍÑ¤ä¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤ËÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·¸å¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÀ¸³èÈñ23.9Ëü±ß¤È¤Îº¹¤Ï15Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸½àÅª¤Ê¶â³Û¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
É¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤¬¤ª¤è¤½23.3Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤ÏËè·î15Ëü±ß°Ê¾å¤òÃùÃß¤Ê¤É¤«¤éÊä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯´Ö¤ÎÏ·¸å¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç3600Ëü±ß°Ê¾å¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÎºÇÄãÀ¸³èÈñ¤Ï·î³Û23.9Ëü±ß¤È¤µ¤ì¡¢É¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û23.3Ëü±ß¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤¬Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó4³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸åÀ¸³èÈñ¤Ï·î³Û39.1Ëü±ß¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ä²È·×´ÉÍý¤òÁá¤á¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
