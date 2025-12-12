CANDY TUNE、HANA、M!LKのパフォーマンスも！『Venue101』が紅白出場歌手発表会見に“独占密着”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月16日23時からNHK総合で『Venue101』の特別番組『Venue101 紅白SPECIAL』が放送される。

番組では、あと半月と迫った『第75回NHK紅白歌合戦』について、出場歌手発表会見の舞台裏密着映像から独占初出し情報までたっぷり伝える。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

CANDY TUNE「倍倍 FIGHT!」

HANA「NON STOP」

M!LK「好きすぎて滅！」

※アーティスト名五十音順

■『Venue101』のカメラが捉えた初出場アーティストたちの“舞台裏”

11月14日、初出場10組を含む、今年の紅白出場歌手が発表された。『Venue101』では、記者会見に臨んだ初出場歌手のなかでアイナ・ジ・エンド、幾田りら、&TEAM、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、FRUITS ZIPPER、M!LKの8組に完全密着。

会見を前にした緊張の表情や、涙ながらに喜びを分かち合う姿など、ここでしか見られない舞台裏を公開する。さらに、会見の裏で垣間見えた CANDY TUN立花琴未の独特すぎる緊張のほぐし方や、ちゃんみなの意外な“悩み”、M!LK曽野舜太が記者たちの前で放った“とあるひと言”に隠された真実など、『Venue101』のカメラが捉えていた知られざる裏側ドキュメントも届ける。

■初出場3組がスタジオに登場

スタジオには紅白初出場の3組が集結。発表会見の振り返りや、紅白本番を控えた心境など、今しか聞けないトークを繰り広げる。もちろん、3組のライブもお届け。CANDY TUNE はイントロのコール＆レスポンスがおなじみとなった「倍倍 FIGHT!」を披露、スタジオ全体を巻き込んで盛り上がる。

HANAが披露するのは、デビュー以来感じてきた思いと今後への決意を込めた新曲「NON STOP」。攻めたサウンドとダンスに注目だ。そして M!LKは曲中の“滅ポーズ”が SNSで大バズリ中の、ラブソング「好きすぎて滅！」をパフォーマンスする。

さらに、今年の紅白がもっと楽しみになる“初出し情報”も生放送中に発表。紅白情報満載でお送りする「紅白SPECIAL」をお見逃しなく。

■番組情報

NHK総合『Venue101 紅白SPECIAL』

12/16（火）3:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

出演：CANDY TUNE、 HAN、 M!LK ※五十音順

VTR出演：アイナ・ジ・エンド、幾田りら、&TEAM、ちゃんみな、FRUITS ZIPPER ※五十音順

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101