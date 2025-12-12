この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アンティークコイン専門家の渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【注目の国内オークション】第42回 A&W(オークションワールド)レビュー」と題した動画を公開。オークションの結果を振り返り、予想を上回る高額落札が相次いだ現状について「とんでもない時代に突入しました」と驚きを示した。



動画で渡辺氏が特に注目したのは、1826年のイギリス「ジョージ4世 5ポンド金貨」。素晴らしい鑑定状態の一枚で、3000万円という高値で落札された。これに対し渡辺氏は「3000万円にいったのは驚きかなという感じがします」とコメント。最近の株価上昇などに触れ、「そんな世の中の流れが来ているのかなと勝手に思ってしまうぐらいに高い落札金額だった」と、市場の活況ぶりを分析した。



さらに、1839年の「ヴィクトリア クラウン銀貨」も注目株として紹介。こちらはスタート価格500万円から1750万円まで値を上げた。渡辺氏はこのコインがNGC鑑定で最高鑑定品である点（Top Pop）を挙げ、「やっぱりTopPopは伸びますね」と言及。最高鑑定品がいかに市場で高く評価されるかを解説した。



その他にも、1843年のオーストリア「フェルディナンド1世 24ダカット相当メダル」が1700万円、1845年の「ヴィクトリア パターンクラウン」が1500万円で落札されるなど、高額落札が続いた。



渡辺氏は、今回のオークション結果からアンティークコイン市場が新たな段階に入った可能性を示唆。特に最高鑑定品や希少性の高いコインの価値が著しく上昇している現状を伝え、今後の市場動向を注視する必要性を訴えた。