経済解説チャンネルを運営するモハP氏が、「【日本経済】メディアの間違い！国債CDSの上昇が加速しているはウソ！CDSに一喜一憂する必要がない理由を解説！」と題した動画を公開。一部メディアが報じる日本国債のCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）上昇に関する報道を「ミスリード」だと指摘し、その数値に一喜一憂する必要はないと自身の見解を述べた。



動画でモハP氏は、日経新聞などが「日本国債CDSの保証料率が上昇加速し、2年ぶりの高さ」と報じたことに言及。この報道が視聴者の不安を煽っているとしながらも、まずCDSとは企業や国が破綻した際の損失を保障する金融商品であり、「保険のようなもの」だと基本から解説した。



その上で、モハP氏はメディアの「上昇加速」という表現に強く疑問を呈する。現在のCDS保証料率が約0.26%であり、2年ぶりの高水準であることは事実と認めつつも、「懸念するような水準では全くありません」と断言。長期的なチャートを示し、欧州債務危機などがあった2010年頃には日本のCDSが1.5%近くあったことを指摘した。モハP氏は「今0.17%から0.26%に上がって加速していると捉える人は、ちょっと特殊な感性を持つと言わざるを得ないでしょう」と述べ、短期的な視点だけで危機を煽る報道姿勢を批判した。



さらにモハP氏は、CDSの価格が必ずしも国の信用状況を正しく反映しているとは限らないと説明する。CDS市場は実際の国債投資家がリスクヘッジに使うことは少なく、主にヘッジファンドなどによる「投機的な取引が多い」と解説。そのため、価格の変動は必ずしも日本の財政破綻リスクの高まりを意味するものではないと論じた。モハP氏は、CDSの細かな動きに「そんなに一喜一憂するべきものではない」と結論付け、冷静な分析の重要性を訴えている。