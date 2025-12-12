来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇１２月１５日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１９：００ ユーロ・鉱工業生産
２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
◇１２月１６日
００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１６：００ 英・失業保険申請件数
１６：００ 英・失業率
１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００ ユーロ・貿易収支
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・輸出入物価指数
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
※日・閣議
◇１２月１７日
００：００ 米・企業在庫
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・小売売上高
※日・臨時国会会期末
※米・２０年債入札
◇１２月１８日
００：００ 米・企業在庫
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５ 仏・企業景況感指数
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２２：３０ 米・消費者物価指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
◇１２月１９日
０６：００ 米・対米証券投資
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 独・生産者物価指数
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：００ 英・小売売上高
１６：４５ 仏・卸売物価指数
１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
