¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀ¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª ¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤«¤éÅ±Âà¤É¤³¤í¤«²ÃÂ®¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÅÅ·â³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¡££³Ç¯Áí³Û£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£¸²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢º£Ç¯¤â°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇËä¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÊä¶¯¤¬àÂÇ¤Á»ß¤áá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢¤Þ¤¢Èà¤é¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×¤È¤Ê¤«¤Ð¤¢¤¤ìµ¤Ì£¤Ç¡Ö³°Ìî¤Ë¤Ï¶õ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼Â¦¤Ë¤«¤±¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¯Êð£³£°£°£°Ëü¥É¥ëÄ¶¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¡¢·ÀÌó¤ÏÃ»´ü¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡££¹Ç¯¤ä£±£°Ç¯¤Î·ÀÌó¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¹¶Àª¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¤Î¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤âÆ±¤¸¤À¡££±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¼¡¤°£¶°Ì¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¡Ö¤½¤¦¡¢Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤â¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁèÃ¥Àï¤«¤é¤ÎÅ±Âà¥à¡¼¥É¤Ï¥¼¥í¤À¡£
¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÌµÅ¨¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÈà¤é¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî¼ê¿Ø¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£³£°¡¦£·ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¡Ê£Í£Ì£ÂÊ¿¶Ñ¤Ï£²£·¡¦£¹ºÐ¡Ë¡×¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æ²¦Ä«¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¾¤í¤¤¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ÎÀïÎÏ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÆ°µ¡¤ò¹â¤á¤ë¡×¡£¤à¤·¤í¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï£²£¸ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¤«¤Í¤ÆÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¼Í»ß¤á¤Æ¤â¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£