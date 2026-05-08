【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、【サンリオ】キャラクターのおもちゃが登場中。ペンスタンドやおにぎりメーカーといった、可愛いだけじゃなく実用的なデザインのグッズがそろっています。今回は、2026年4月24日から登場した、シークレットおもちゃを含む第2弾のおもちゃをピックアップ。5月8日からは、第1弾と第2弾すべてのおもちゃが対象となる、第3弾がスタートします。数