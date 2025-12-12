¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÎ©¤Á¹ç¤¤Á°¤ÎÀ¼¤«¤±¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡©¡¡²é²ç´Ý»á¤¬²óÅú¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ¾®·ë²é²ç´Ý»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¥¬¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç´ÑµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç¤ÏÏ¢ÆüËþ°÷¸æÎé¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾Á°¤Î¤«¤±À¼¤¬´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²é²ç´Ý»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¼þ¤ê¤Ëµ¯¤¤Æ¤â²¶¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢ÁêËÐ¤Ë¤·¤«½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¡ÊÎÏ»Î¡Ë¤Ë¤âÀäÂÐ¡¢ÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ç¤ÏÁê¼ê¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤ËÃ¯¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÎÏ»Î¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤Ä¾Á°¤Ë¡Ë¹ñµ»´Û¤Ï¼«Á³¤Ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë¶õµ¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤âÁ´Á³²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¡ÊÎÏ»Î¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬ÁêËÐ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£