堂島リバーフォーラム（大阪市福島区）で12月5日、没入型展覧会「クリムト・アライブ 大阪展」が始まった。
19世紀末ウィーンを代表する画家「グスタフ・クリムト」の作品などが、360度囲む巨大スクリーンに映し出され、ベートーヴェンやモーツァルトなどのクラッシック音楽や漂う官能的で温かい香りと共に楽しめる同展。没入型展覧会「ゴッホ・アライブ」、「モネ＆フレンズ・アライブ」などを手掛けるオーストラリアの企画会社「グランデ・エクスペリエンセズ」が制作した。展示室内は写真・動画撮影可。
料金は、一般・大学生＝2,800円、中高生＝2,000円、小学生＝1,500円。12月10日、12月30日～1月1日は休館。2026年3月1日まで。
