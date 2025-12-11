東方神起とBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SHUNTO（シュント）が『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）でコラボステージを披露。SNSでこのオフショットが公開された。

【動画・写真】東方神起×BE:FIRSTがシックな衣装で並ぶ①②【動画・写真】③④『2025 FNS歌謡祭』での東方神起 ⑤⑥BE:FIRST＆本田響矢

■東方神起×BE:FIRST『2025 FNS歌謡祭』で「OH MY LITTLE GIRL」カバー

1年前の2024年12月には、音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2024～』（日本テレビ系）でコラボした東方神起とBE:FIRST。東方神起の「Share The World」を、2組が一緒に披露していた。

『2025 FNS歌謡祭』では東方神起のCHANGMIN（チャンミン）とYUNHO（ユンホ）、マナトとシュントが4人で、尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」をカバー。時代を超えて愛される珠玉のバラードで、美しいハーモニーを響かせた。

4人はブラックやグレーのシックなジャケット衣装で登場。シュントは金髪から黒髪へイメチェンして登場し、視聴者の視線を集めた。番組登場前に公開されたメッセージ動画では、4人が和やかに視線を合わせて意気込みを語っている。チャンミンが「楽しみですね」と笑顔を見せると、3人も「楽しみです、本当に」とつぶやき、温かいムードが流れた。

SNSでは「歌声すんごかった」「マジで顔小さい」「永久保存版」「全員ビジュ良すぎ」「ホントに沁みた」「クラシカルな衣装たまらない」「4人のハーモニーが素晴らしかった」「華やかで優しいオーラに包まれた」など反響が殺到。また、「シュントの黒髪破壊力すごい」「予想以上にくらった」「黒髪シュントくんは格別…」など、イメチェンしたシュントへのコメントも多く見られる。

なお『2025 FNS歌謡祭』では、東方神起とBE:FIRSTはそれぞれ別のステージにも登場。東方神起はブラウンコーデでOriginal Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を歌い、BE:FIRSTは俳優の本田響矢とコラボしてドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌「夢中」を披露した。

■東方神起はOriginal Love「月の裏で会いましょう」もカバー

■BE:FIRSTが本田響矢とコラボ『めおと日和』主題歌「夢中」を歌う