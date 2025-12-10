「月の飲み代、数十万円」年収1000万超え商社マンの豪快すぎる金銭感覚と「貯金はほとんどない」という現実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、商社で働く人にインタビューする動画を公開。20代後半で総合商社に勤務するという男性が登場し、年収1000万円を超えるという給与事情から、豪快な金銭感覚、そして仕事への哲学を語った。
インタビューに応じたのは、20代後半で総合商社に勤務しているという男性。現在の仕事を選んだ理由について、男性氏は「学生の時から国際的な仕事したいなって思ってた」と明かした。過去には「ショベルカーとかブルドーザーとか扱ってました」と、ダイナミックな業務内容の一端を語った。
仕事に求められる資質については、「バイタリティも必要ですし、投資採算とかも計算しなきゃいけないんで、理知的なというか、そういう所も大事になってくる」と分析。心と体の両方が資本となる仕事のようだ。
気になる年収を尋ねられると「1000万円ぐらいは超えてるんじゃないかな」と告白。その使い道については「飲み会に結構使ってしまってる時がありまして」と明かし、過去には「月20、30万使っちゃってるみたいな所もあった」と振り返った。現在は節制を意識しているというが、一方で貯金は「ほとんどないですね」と正直に打ち明けた。
商社の飲み会は、先輩の海外赴任が決まった際の送別会や忘年会など、特別な機会には「ぶち上げる時はぶち上げる」という文化があるという。そんな男性氏が仕事で幸せを感じる瞬間は、「周りの人に喜んでもらえた時とか、お礼言ってもらえた時」。「あ、やっててよかったなみたいな」と、人との繋がりの中にやりがいを見出していることを語った。
年収1000万円という高給を得ながらも、その多くを人との交流に使い、貯金はこれからと語る姿からは、仕事と人間関係に全力で向き合う男性氏の生き方がうかがえる内容となっている。
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。