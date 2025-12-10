「フラストレーションの源でしかない」痛恨ミスで“初得点”ならず…沈黙続く日本代表FWに現地メディアが厳しい指摘「獲得は失敗だったとの声も…」
絶好のチャンスに決め切れなかったことは、今後に尾を響くのか。
バーミンガムの日本代表FW古橋亨梧が、決定機を外したことで批判にさらされている。今季リーグ戦無得点でやり玉にあげられることもしばしばだったが、この機に補強は「失敗」だったと見切りをつける声も増えているようだ。
途中出場した12月６日のチャンピオンシップ（イングランド２部）第19節サウサンプトン戦で、古橋は味方シュートの跳ね返りを押し込むだけという場面で、シュートをクロスバーの上に外してしまった。２点を追っていたチームは、結局１−３で敗れている。
これを受け、『Football League World』は12月８日、「（リーグカップで決めた初得点から）４か月、彼はフラストレーションの源でしかなくなっている」と報じた。
「リーグ戦出場17試合で22本のシュートのうち、ビッグチャンス逸失が10回。リーグ２位タイだ。デイビス監督やサポーターから支えられてきたキョウゴだが、（サウサンプトン戦の）ミスで見方が変わった。監督は『大きな場面だったのは疑いない』『彼も割っている。決まっていれば１点差で残り20分だった』と話している」
「試合は次々とあるので、キョウゴがさらに機会を与えられる可能性は十分にある。ただ、途中出場の機会もなかったことが２回あった」
同メディアは「これまでの記録から、キョウゴがどれだけゴールを決められるか、サポーターの間で期待が大きかったことは驚きではない。だが、そういったプレッシャーが彼の肩に重くのしかかっているのは明らかだ」と続けている。
「そのため、獲得は失敗だったとの声もすでにあり、これから大量得点をあげない限り、それは続くだろう。だが、現状からは、そういう（大量得点の）可能性は極めて低いと言わざるを得ない」
レンヌでの不遇から半年で再移籍したが、厳しい状況が続く古橋。１月のセルティック退団以降、失われてしまった輝きを取り戻すことはできるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまで数メートル…批判を浴びた古橋の決定機逸
