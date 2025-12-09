気象庁は8日午後、近畿・中国・四国・九州北部地方（山口県含む）にかけての広い範囲に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため、平年並みか高い日が多く、17日・18日ごろからはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理などに注意を呼びかけています。

近畿・中国地方

近畿地方 12月17日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.５℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高い日が多く、17日頃からはかなり高くなる可能性があります。

中国地方 12月17日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.5℃以上

中国地方の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高い日が多く、17日頃からはかなり高くなる可能性があります。

四国・九州北部地方（山口県含む）

四国地方 12月18日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.7℃以上

四国地方の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、18日頃からはかなり高くなる可能性があります。

九州北部地方（山口県を含む） 12月17日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.9℃以上

九州北部地方（山口県含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、17日頃からはかなり高くなる可能性があります。

早期天候情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今後の気象情報に十分注意し、適切な対策を取ることが重要です。

