【地震速報】青森県で最大震度6強の地震が発生しました(23:15頃発生)
【地震情報 2025年12月8日】(23:26更新)
23時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM7.6、最大震度6強を青森県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
23時15分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2025年12月8日 23:16】
