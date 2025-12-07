五輪新種目の卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）は7日、決勝戦が中国・成都で行われ、日本は1―8で開催国・中国に完敗した。

6日のセカンドステージ第5戦で同じ中国に5―8で敗れた試合から大幅にオーダーを変更。第1試合混合ダブルスは松島輝空、大藤沙月ペアで挑むも、中国の王楚欽、孫穎莎のエースペアに0―3と先手を取られた。

第2試合女子シングルスも張本美和が王曼碰に0―3。第3試合男子シングルスは、前日6日に出場した6ゲームを全て落とした兄の張本智和が悔しさを晴らすべく臨み、難敵・林詩棟から1ゲーム奪って意地を見せたが、最後は1―2で力尽きた。

混合団体は2028年ロサンゼルス五輪で採用された種目。ダブルス、シングルスを各試合3ゲームずつ行い、合計8ゲームを先取したチームが勝利となる。

23年に創設されたW杯では中国がこれで3連覇。日本は23年が中国、韓国に次ぐ3位、主力が不在だった24年は5位に終わった。日中関係の緊張が高まり、“超アウェームード”となった今回、初の決勝進出を果たし、過去最高の準優勝で終えた。