TikTok³«Àß1¤«·î¤ÇÁíºÆÀ¸30Ëü²óÆÍÇË¡ª¡¡MBTI¥Í¥¿¤Ç¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBlume¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥á¡Ë¡×ÃÂÀ¸¡ª
MBTIÊÌ¤Ë½÷»Ò¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÈ¯¿®¤¹¤ëTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öº£Æü¤â¤Á¤ç¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤¤½÷¤Î»Ò¤ÎÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Blume¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ö¥ë¡¼¥á¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â¤Á¤ç¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï½÷»Ò¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òMBTIÊÌ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖINTP¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³«Àß1¤«·î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºTikTokÁíºÆÀ¸30Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡È¶ÛµÞ¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿TikTok¤ª¤è¤ÓYoutube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤â¤Á¤ç¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBlume¡×¤Î·ëÀ®¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1stEP¡ØÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç100¤Æ¤ó¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Á´5¶Ê¤ò½éÈäÏª¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½Ä¾¸å¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª³èÆ°³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Blume½é¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÊÌµÁ¬¡Ë¤ò2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¤ËLIVE HOUSE FEVER¡Ê¿·ÂåÅÄ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÄ¶½½Âå¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö·¯¤È¸«¤ë¤½¤é¡×¤ä¡¢TikTok¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÊü²Ý¸å.com¡×¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡££ÚÀ¤Âå¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
µÌ ¶õ¹á¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤½¤é¤«¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¤ÎµÌ¶õ¹á¤Ç¤¹¡ªÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÂô»³°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¤Ê¤³¤Î6¿Í¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤Ã¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Æâ±Ê ¥ß¥ì¥¤¡Ê¤¦¤Á¤Ê¤¬ ¤ß¤ì¤¤¡Ë
Blume¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¡¢Æâ±Ê¥ß¥ì¥¤¤Ç¤¹♡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¡¹¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
Ìß´Ý Ì´É±¡Ê¤â¤Á¤Þ¤ë ¤æ¤¦¤¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªBlume¤Î»çÃ´Åö¡¢Ìß´ÝÌ´É±¤Ç¤¹¡ª»ä¤Ï²áµî¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¤ª²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÇŽ¢¿´¤Îµò¤ê½êŽ£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
µ×ºé ¤æ¤é¡Ê¤¯¤¶¤ ¤æ¤é¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Çò¿§Ã´Åö¤Îµ×ºé¤æ¤é¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾¾ËÜ Ç«¡¹²Ö ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤Í¤Í¤«¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Blume¤Î¥¤¥¨¥í¡¼Ã´Åö¡¢¾¾ËÜÇ«¡¹²Ö¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æº£¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¼¤ó¤Ö¤³¤ÎBlume¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
Ê¡¸÷ ¥Ñ¥Á¥ã¡Ê¤Õ¤¯¤ß¤Ä ¤Ñ¤Á¤ã¡Ë
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Blume¤Î¥Ö¥ë¡¼Ã´Åö¡¢Ê¡¸÷¥Ñ¥Á¥ã¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏBlume¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º²¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤È¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
½é¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ØÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç100¤Æ¤ó¤Þ¤ó¤Æ¤óvol.1¡Á¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡Ù
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§LIVE HOUSE FEVER
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00/ ³«±é17:30
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
½Ð±é¡§Blume / ·¯¤È¸«¤ë¤½¤é / ÅÆ¥¢¥¤¥º / Layn / Êü²Ý¸å.com Â¾
¥Á¥±¥Ã¥È : https://t-dv.com/blume-1221event
¢£Blume¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥á¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥ë¡¼¤ÊËèÆü¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡¢"Ã¯¤«¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê"¤Ø¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤âÊú¤¤·¤á¤Æºé¤¯¡¢"¶¦´¶·Ï¥¢¥¤¥É¥ë"¡£
¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤¤½÷¤Î»Ò¤ÎÀ¸¤¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Blume¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤ëZÀ¤Âå½÷»Ò¤Î¶¦´¶¤ò¼´¤Ë¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤À¤³¦¤Ç¿´¤Ë¾®¤µ¤Ê¸÷¤òÆÏ¤±¤ë¡£
"Ã¯¤«¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê"¤È¤·¤Æºé¤¸Ø¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[HP] https://lit.link/blume_idol127
[X] https://x.com/blume_idol127
[YouTube] https://www.youtube.com/@blume_idol127
[TikTok] https://www.tiktok.com/@blume_idol127