¡Ú£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡Û¾®ÌÚÁ¾¶¬¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡Éã»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¹§¹ÔÂ©»Ò¤¬¼ó°Ì¤ò¼é¤êÈ´¤¯
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê£Ã£Ã¡á£·£°£°£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼£±¾¡¤Î¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼£±¥Ü¥®¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò£µ¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÄÌ»»£±£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î¹ñÆâ¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡££³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ£³¿Í¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÓÃæ¥¤¡¼¥°¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨È´¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤Èº£Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Éã¡¦°ì¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤À¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è»£±Æ¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¡£ºòÇ¯£¶·î¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ÏÉã¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤ËÆüËÜ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£Éã¤Ïº£Âç²ñ¤ò£¶Æü¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£º£ÅÙ¤³¤½Éã¤ËÍ¥¾¡¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×£µ¤¬£´²ó¡££±£±·î¤Î£Á£Ã£ÎÁª¼ê¸¢¤Ï£²°Ì¡£
¡¡¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ï¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê¤³¤¦¤¿¡¢£Î£Ô£Ð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬½é¤á¤Æµ±¤¤¤¿¡££²£³ºÐ£¹£´Æü¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ï¡¢£°£¹Ç¯¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê£±£¸ºÐ¡Ë¡¢£±£³Ç¯¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£²£±ºÐ¡Ë¤Ë¼¡¤°Ç¯¾¯£³°Ì¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£