グランプリファイナル

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナルは6日、愛知・名古屋市のIGアリーナで男女のフリーなどが行われた。会場には日本のレジェンドスケーターの姿があり、地上波中継でもその姿が抜かれた。視聴していた日本ファンは歓喜の声を上げている。

女子では17歳・中井亜美、男子では鍵山優真がそれぞれ日本勢最上位の2位となったこの日。テレビ朝日系の地上波放送では、客席にいた浅田真央さんが中継カメラに抜かれた。地元の愛知・名古屋でのGPファイナル。黒縁のメガネをかけ、リンクに真剣なまなざしを向けていた。

X上のファンも続々と反応。「映った瞬間叫んでしまった」「関係者席の浅田真央ちゃん紹介されたのが一番衝撃だった」「今大会イチのざわめきだった」「一瞬テレビに映っただけでこんなに嬉しいなんて」「会場に真央ちゃん来てたんだ…!!!」「エキシビで滑ってくれないかな」などと反応していた。

男子は世界選手権を2連覇しているイリア・マリニン（米国）が、フリーで自身が持っていた世界記録を10点近く更新する238.24点をマーク。6種類7本の4回転ジャンプを決める異次元の演技で、合計332.29点の逆転優勝となった。女子はアリサ・リウ（米国）が合計222.49点でこちらも逆転優勝を成し遂げている。



（THE ANSWER編集部）