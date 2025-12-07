セリエA 25/26の第14節 インテル・ミラノとコモの試合が、12月7日02:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアルバロ・モラタ（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。インテル・ミラノのルイス・エンリケ（FW）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

33分、コモが選手交代を行う。アルバロ・モラタ（FW）に代わりアナスタシオス・ドウビカス（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

コモは後半の頭から2人が交代。シュテファン・ポッシュ（DF）、ジェイデン・アダイ（FW）に代わりメルギム・ボイボダ（DF）、アサン・ディアオ（FW）がピッチに入る。

59分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

71分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ピオトル・ジエリンスキ（MF）からヘンリク・ムヒタリアン（MF）に交代した。

77分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ルイス・エンリケ（FW）、マルクス・テュラム（FW）に代わりカルロス・アウグスト（DF）、フランチェスコ・エスポジト（FW）がピッチに入る。

80分インテル・ミラノが追加点。ヘンリク・ムヒタリアン（MF）のアシストからハカン・チャルハノール（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

82分、コモは同時に2人を交代。マキシモ・ペッローネ（MF）、ヘスス・ロドリゲス（FW）に代わりマクサンス・カケレ（MF）、ニコラス・キューン（FW）がピッチに入る。

85分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ラウタロ・マルティネス（FW）、ニコロ・バレッラ（MF）に代わりペタル・スチッチ（MF）、アンディ・ディウフ（MF）がピッチに入る。

その直後の86分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからカルロス・アウグスト（DF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが4-0で勝利した。

なお、インテル・ミラノは88分にマヌエル・アカンジ（DF）に、またコモは44分にマキシモ・ペッローネ（MF）、45+2分にディエゴ・カルロス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 04:10:55 更新