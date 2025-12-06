アストン・ビラvsアーセナル スタメン発表
[12.6 プレミアリーグ第15節](ヴィラ・パーク)
※21:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 16 アンドレス・ガルシア
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
監督
ウナイ・エメリ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります