「どゆこと？」半分Vtuber、誤配信で“朝の営みがバレて”謝罪。「こんなやらかししたら配信業続けられないわ」
“半分Vtuber”の純情珈琲さんは12月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ配信での失態を謝罪しました。
【「朝の営みがバレてしまいました」謝罪】
コメントでは「大ファンになりました」「次の営み配信はいつですか？」「人間だから仕方ないです!!大好きなので安心しください」「いろんな通知が飛んでるかと思いますが変わらず愛しているので大丈夫です」「ソロプレイならファンに、マルチプレイだったならアンチになります」「今日から不純情珈琲さんですか」「見たかったです 何があったんだろう」「どゆこと？？？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【「朝の営みがバレてしまいました」謝罪】
「今日から不純情珈琲さんですか」純情珈琲さんは「なぜかつくはずのない配信がついており、朝の営みがバレてしまいました。誠に申し訳ございません」とポスト。意図せず、プライベートの様子をライブ配信で公開してしまった、ということでしょうか。大変な状況だったことがうかがえます。
自撮りショットも公開11月2日には「ぱりぴんとキャスターコラボー！」などとつづり、自撮りショットを投稿していた純情珈琲さん。「半分Vtuber」と名乗っているだけあって、顔を公開しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)