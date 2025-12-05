「板垣巴留展」が2026年3月7日（土）より寺田倉庫G3-6F（東京都品川区）にて開催される。

【写真】描きおろし「板垣巴留展」ティザービジュアル

『BEASTARS』（秋田書店）や『SANDA』（秋田書店）などを手掛けてきた漫画家・板垣巴留。画業10周年を記念した展覧会が開催決定。2025年12月には10月よりイベント公式X（@paru10th_ex）にて順次発表していた板垣巴留描きおろしイラストが一挙公開されたほか、新規描きおろし「BEASTARS」のレゴシを用いたティザービジュアルが公開された。

開催に先駆け12月4日（木）発売の「週刊少年チャンピオン1号」にて、読者限定のチケット最速先行受付をスタート。通常入場券や本展限定のオリジナルグッズが付いたグッズ付入場券のほか、会期前日3月6日（金）に一足先に展覧会を楽しむ事ができる先行内覧会のチケットも販売。

また期間ごとで替わる入場特典として、板垣巴留先生描きおろしイラストを使用したオリジナルビジュアルカードが配布される。12月4日（木）発売の「週刊少年チャンピオン1号」に付いている「特典引換券」を持参すると「週刊少年チャンピオンロゴ入りオリジナル入場特典」もプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）