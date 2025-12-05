バッキー＆パニッシャーがアッセンブル ジョン・バーンサルがセバスチャン・スタンを絶賛「彼は唯一無二」【東京コミコン】
MCUのバッキ―／ウィンター・ソルジャー役などで知られる俳優のセバスチャン・スタンと、パニッシャー役などで知られるジョン・バーンサルが5日、千葉・幕張メッセ国際展示場にて行われた『東京コミコン2025』内の『東京コミコンにアッセンブル！マーベル・ギャザリング・ステージ』に登壇した。
【写真】ファンに向けて大サービス！バズーカーを手にしたセバスチャン・スタン
ドラマでも映画でもまだ同じシーンのないバッキーとパニッシャー。この貴重な共演ステージに、大きな歓声と拍手が巻き起こる中、2人は談笑しながら登場。壇上で抱擁を交わした。
セバスチャン・スタンは、映画『サンダーボルツ＊』について、「本当に撮影がホントに楽しかったんです。みんなすばらしくて、冗談も言える仲で。とても良い時間が過ごせたんです」と振り返り、「私たちが今度は日本で撮影ができるように、声を上げてください」とファンに呼びかけ、会場を沸かせた。
ジョン・バーンサルは、来年公開予定の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でのパニッシャーへの「どんな活躍を見せてくれますか？」という質問に、困ったように笑いながら「ノー！」と返答する一幕も。
また、冒頭で抱擁したことについて、ジョン・バーンサルは「セバスチャンと20年くらいずっと知っているんですけど、セバスチャンがまだ子どもの頃から彼を知っている。お互いに最初に出演した映画にそれぞれ出演した」と明かし、「2003年に映画を撮って、それが22年後のいま、こうして、しかも日本でもう1回このような形でステージに上がっているっていうことがすごいねということのハグでした」とにっこり。
さらに「セバスチャンのことが大好きで、とても尊貴している。すばらしい才能の持ち主で、彼はいろんな作品に出ているけど、それをすべて観るのも楽しめたし、彼はもう唯一無二の存在だと思う」と絶賛していた。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、16年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
本ステージにはほかに、C.B.セブルスキーが登壇した。
