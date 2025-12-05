この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家・ひらい先生が警鐘「“削除”だけでは消えない？LINEの罠に気をつけて」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【これやっていたらヤバい】LINEで絶対にやってはいけないNG行動」と題した動画の中で、LINE専門家のひらい先生がLINEのメッセージ削除機能の落とし穴について詳しく解説した。ひらい先生は、「消えないんですよ。え、そうなの?って思うじゃないですか。」と視聴者に注意を呼びかけ、実はLINE上で単純に“削除”しただけでは、相手の画面からはメッセージが消えないことを強調した。



「もう削除というね、罠です。ほんと気をつけてください、これは。」と語るように、メッセージを間違って送ってしまった場合、単なる削除操作では不十分であることに警鐘を鳴らした。正しくは「送信取り消し」を選択しなければ、本当に取り消されたことにならないという。「送信取り消しと、漢字で読むのでちょっと見にくいよという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、この送信取り消しを押さないと、実は相手の画面で消えたことにならないんですよ。」と具体的な手順も紹介。



さらに、送信取り消しを選択した際には、「送信を取り消しますか」という確認画面が出ること、その後「送信を取り消しました」と記録が残ってしまう仕様についても説明した。「これはね、実はLINEの使用上もしょうがないということなんですよね。」と、システム上の制限についても触れている。



動画の締めくくりとしてひらい先生は、「削除の時は、自分の画面から全部消えたのに、送信取り消しの時は、何時か残ってしまう。」と再度注意喚起。「これね、本当にLINEの仕様を理解して、正しく使ってください」と語り、視聴者に冷静な判断を求めた。