南野が11月のクラブ月間MVPとベストゴールを受賞

フランス1部モナコは、11月のクラブ月間MVPに日本代表MF南野拓実が選出されたと発表した。

また、月間ベストゴール賞も受賞し、王者パリ・サンジェルマン（PSG）戦（1-0）で挙げたゴールが選ばれている。

南野は11月のリーグ戦4試合のうち、3試合に出場。先発出場したのは11月29日のPSG戦のみだったが、この試合で月間ベストゴールに輝く値千金の決勝ゴールを決めた。さらにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の2試合では先発起用され、1得点を記録。日本代表でも好調ぶりを見せて、2試合に出場してキャプテンマークを巻いたガーナ戦ではゴールも決めている。

クラブは月間ベストゴール賞の赤白の熊の形をしたトロフィーを渡す際の動画を公開。チームメイトたちは、誰が受賞者かなかなか当てられず、なかには「ファルカオ？」とレジェンドの名前を出して冗談を飛ばす姿もあった。受賞を伝えられた南野は「どのゴール？」と聞き返し、PSG戦の得点だと伝えられると、頷いて「ありがとうございます。嬉しい。ついに受賞できた」と、喜んだ。

ファンからは「ここ最近の決定力の高さと、攻撃陣を引っ張る存在感は本当に素晴らしかった！」「日本人が欧州で輝いてるの最高すぎる！」「同時受賞は凄いな」「MVPおめでとう！」「ブラボー」「このままモナコで伝説的な選手になる道もあるんだよな」「すばらしい」と言った声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）