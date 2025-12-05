アディダスジャパンは5日、アディダスサッカー日本代表 2026ユニホームのクリエイティブパートナーとして、歌い手・Adoを迎え、ユニホームに込めた想いを楽曲として表現する「ユニホームソング」を制作すると発表した。

アディダスジャパン社は「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指していくパートナーとして、コラボレーションが実現しました」と説明。イラストレーターのORIHARA氏が手掛けた本コラボレーションのキービジュアルも公開した。

さらに「日本中をひとつに、FIFAワールドカップ2026優勝に向けて応援の熱量を高めていくべく、ユニホームのための主題歌の制作が決定しました」とも伝えた。

Adoは「この度、「アディダス サッカー日本代表 2026 ユニホーム」クリエイティブパートナーを務めさせていただくことになりました。ユニホームソングの制作も決定しております。このような形で関わらせていただきとても光栄です！どんな楽曲になるのか私自身もとても楽しみです。アディダスさんと精いっぱい取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントした。