À¾Éð¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¡¦ÀÐ°æ¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¢3Ç¯Áí³Û4²¯±ß¡¢ÇØÈÖ¹æ4¡¡·¬¸¶¤ËÂ³¤FAÊä¶¯2¿Í¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬À¾Éð¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Î5°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÂÇ·âÉôÌç¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿À¾Éð¤Ï¸ò¾Ä²ò¶Ø½éÆü¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Ç®°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£DeNA¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤ÆÆ±°ìÇ¯¤Ë2¿Í¤ÎFAÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÂ¦¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬ÀÐ°æ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ4¡×¤È½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ3Ç¯Áí³Û4²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢½Ï¹Í¤ÎËö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤âÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤ÆÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¡¢ÀÐ°æ¤â11·îÃæ½Ü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¡È»Ä¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Éð¤«¤é¤Ï¸ò¾Ä²ò¶ØÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿11·î13Æü¤ËÂ¨Æü¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Ìó20Æü´ÖÇº¤ßÈ´¤¤¤¿¡£19Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤«¤éÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÇ®Ë¾¤µ¤ì¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òË¾¤àÀÐ°æ¤â´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Î5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àº£µ¨¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦232¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¦328¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£ÆÃ¤ËÆâÌî¼ê¤ÎÀ°È÷¤Ï²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢³°ºê¡¢¸»ÅÄ¤Ï32ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤ë¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆóÎÝ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÀÐ°æ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÂÐÀïµåÃÄÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÂÇÎ¨¡¦356¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¦406¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ»»743»î¹ç½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÆâÌî¼ê¤Ø¤Î¹âÉ¾²Á¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï08Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏËÜµ¤¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Åý°ì¤«¤éÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¡¦ÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£97Ç¯¤ÎÃæÅèÁï¡¢07Ç¯¤ÎÀÐ°æ°ìµ×¡¢16Ç¯¤ÎÌÚÂ¼¾º¸ã¡ÊFAÀë¸À¤Ï15Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎFAÊä¶¯¤È¤·¤Æ11·î25Æü¤ËDeNA¤«¤é·¬¸¶¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ±°ìÇ¯2¿ÍÌÜ¤ÎFA°ÜÀÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£º£µ¨Ç¯Êð4000Ëü±ß¤ÎÀÐ°æ¤ÏC¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢Êä½þ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤Ï²áµî¤ËµåÃÄ¤Ç¤ÏÊÒÊ¿¿¸ºî¡¢ãø¼ÄÀ¿¼£¡¢¹âÌÚ¹ÀÇ·¤é¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï1¡Á9ÈÖ¤ÎÁ´ÂÇ½ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¯ÍÑË¡¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿ËüÇ½ÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ°æ¤¬¤Ä¤±¤ë¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹À¾Éð¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡°ìÀ®¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤Ê¤ê¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£ºî¿·³Ø±¡¤«¤éÁáÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¹â2²Æ¡¢¹â3½Õ²Æ¤È3µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢4Ç¯»þ¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï17Ç¯¤Ë¿·¿Í¤Ç114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÂÇÎ¨.259¡¢86°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢86¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£