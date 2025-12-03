「石破前首相はそろそろ黙ったほうがいい」理不尽な怒りを中国ではなく高市首相へ向ける倒錯、“鳩山由紀夫化”が止まらない

高市首相の発言に対して中国が激しく反発し、日本の歌手イベントが次々と中止となっている。本来なら中国の過剰反応を批判すべき場面だが、なぜか矛先を高市首相に向ける政治家たちがいる。元総理・鳩山由紀夫氏に続き、石破茂氏までが同じ構図を繰り返しているのだ。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏は、「石破前首相は、黙りなさい」と提言する。

【画像】ももクロ、浜崎あゆみ、ゆず…中国で中止された日本関連の公演

理不尽な怒りを中国政府に向けず高市首相に

12月1日。日付が変わったばかりの深夜、ある一人の政治家がＳＮＳに投稿した言葉に、私はめまいにも似た既視感を覚えた。それは、かつて「最低でも県外」という言葉で日本の外交を大混乱に陥れ、総理大臣の座を追われた男、鳩山由紀夫氏の言葉である。

彼は、上海公演が直前で中止になった歌手の浜崎あゆみさんのエピソードを取り上げ、こう述べた。

「浜崎あゆみさんはエンターテイメントは人と人を繋ぐ架け橋だと、上海公演が中止となり無観客の中でも予定通り歌われたそうだ。感激した。しかし高市首相の軽率なひと言でどれだけ多くの人を傷つけ国益を損なっているか測り知れない」

歌手が歌で人々を繋ごうとする姿勢。それは純粋に美しいものであり、称賛されるべきだろう。だが、なぜその美しいエピソードを、自国の総理大臣を背後から撃つための弾丸として利用するのか。

そもそも、公演が中止に追い込まれた直接の原因は、中国当局の判断にあるはずだ。それなのに、なぜその理不尽さに対する怒りを中国政府に向けず、日本の高市早苗総理に向けるのか。

もはや鳩山由紀夫氏と瓜二つ

相手国の非には目をつぶり、ひたすら自国のリーダーを攻撃する。この「内弁慶」で「外国に弱い」奇妙な精神構造。私たちはかつて、これを「悪夢」として経験したはずだ。

だが、その悪夢は終わっていなかった。今、別の政治家によって、その精神が蘇ろうとしている。

その男の名は、石破茂。

つい先日まで総理大臣の椅子に座り、そして国民からのあまりに不人気っぷりが原因で、短命でその座を降りた男である。彼が今、行っている振る舞いは、もはや鳩山由紀夫氏と瓜二つだと言わざるを得ない。

高市首相が中国の脅威に対して発言すると、まるで条件反射のように横から口を挟み、足を引っ張る。

その論理の根本には、「高市早苗首相だけでなく、中国も批判すべきだ」という、主権国家の政治家としてあまりにも当たり前のバランス感覚が欠落している。

総理大臣経験者として、彼のこの姿勢は断固として批判されなければならない。

中国を叱るどころか、高市首相を叱る石破氏

そもそも、事の発端は、高市総理が国会で、「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」という趣旨の答弁をしたことだ。これに対し、中国政府は火がついたように怒り狂った。

まず断っておくが、私は高市総理のこの発言を、諸手を挙げて称賛するつもりはない。むしろ、致命的な欠陥があると考えている。それは「アメリカ軍が本当に助けに来てくれるのか」という、最も冷酷でシビアな大前提の検証が抜け落ちている点だ。

もしアメリカが動かなければ、日本だけが突出して梯子を外される恐れがある。その点において、高市首相の言葉は楽観的過ぎるし、論理的に破綻していると言わざるを得ない。

しかし、だとしても、だ。

日本の総理大臣が、「隣国で戦争が起きたら、日本も巻き込まれるかもしれない」という当たり前の危機感を口にしただけで、なぜ中国から恫喝されなければならないのか。

台湾を武力で併合しようと虎視眈々と狙い、軍用機を飛ばし、東アジアの海を我が物顔で荒らしまわっているのは、一体どこの国か。

東アジアの平和を乱している真の「トラブルメーカー」は、高市首相ではない。間違いなく中国である。

ならば、総理大臣経験者として、石破氏がなすべきことは一つしかないはずだ。「日本の総理の発言に過剰反応するな」「地域の緊張を高めているのは君たちだ」と、中国に対して苦言を呈することである。それが、国家の威厳を守るということであり、政治家としての最低限の矜持だろう。

ところが、石破氏は中国を叱るどころか、高市首相を叱りつけたのだ。

報道によれば、石破氏は11月26日の講演でこう語っている。

「（日本は）中国との関係を大事にしながら、わが国と中国は米国との関係を図りながら外交を展開する。当たり前のことだ」

さらに、「食糧の輸入、レアアースもそう。薬でもそう。中国との関係なくしてわが国は成り立つのか」と強調した。

この言葉は、一見すると「経済」と「安全保障」を天秤にかけるリアリストの分析のように聞こえるかもしれない。だが、よく考えてほしい。

相手がその経済的な依存関係を人質に取り、私たちの領土や主権を脅かそうとしている時、「関係が大事だから」と言って膝を屈してもいい理由になるだろうか。

さらに問題なのは、台湾問題に対する石破発言

いじめっ子に「お菓子をあげるから殴らないで」と懇願したところで、いじめが終わることはない。むしろ、「こいつは脅せば言うことを聞く」と足元を見られるだけだ。石破氏の主張は、日本外交をそのような卑屈な立場に追い込むものでしかない。

さらに問題なのは、台湾問題に対する彼の発言だ。

石破氏は、日中国交正常化以来、歴代政権は「『台湾は中国の一部』という考えを理解し、尊重することが歴代の立場で、そこの所は全く変えてはならない」と語った。

ここには重大なレトリックの罠がある。日本政府の公式見解は、中国の主張をあくまで「理解し、尊重する」にとどまり、「承認（認めます）」とは言っていない。この曖昧さこそが、日本の外交的な防衛ラインだった。

それを、元総理大臣である彼が「変えてはならない」と強い言葉で縛ることは、自らその防衛ラインを後退させることに等しい。中国に対して、「日本はあなたの主張に逆らいません」と宣言しているようにすら聞こえる。なぜ、わざわざ自国の選択肢を狭めるような発言をするのか。理解に苦しむ。

この滑稽さに、彼は気づいていない

石破氏は、自身のこうした姿勢を「バランス感覚」だと思っている節がある。

西日本新聞の取材に対し、高市首相の答弁について「歴代政権はバランス感覚を持って対中外交をマネジメントしてきた」「デリケートかつ、ガラス細工のような議論であるべきだ」と苦言を呈している。

ガラス細工----確かに、外交には繊細さが必要だ。彼が好んで使いそうな、知的で慎重な響きを持つ言葉である。

しかし、今の東アジア情勢を直視してほしい。中国という巨大な象が、軍事力を背景に暴れまわり、ガラス細工を粉々に踏み砕こうとしているのが現実ではないか。

壊そうとしている相手に対して「壊すな」と言わず、必死にガラスを守ろうとしている高市総理に向かって「もっと静かに扱え」と説教をする。この滑稽さに、彼は気づいていないのだろうか。

繊細な議論が必要なのはわかる。だが、それは相手も繊細な手つきで扱ってくれる場合に限られる。相手がハンマーを振り上げている時に、こちらだけがガラス細工を扱うような手つきをしていては、指ごと叩き潰されるのがオチだ。

高市早苗総理の政策や発言には、確かに危うさがある。それを批判するのは構わない。だが、批判するならば、同時にその原因を作っている中国に対しても、毅然とした態度を示すべきだ。「日本を脅すな」と一言言えばいい。

「石破前首相は、黙りなさい」

それができないのであれば、それは「バランス感覚」などではない。単なる「臆病」であり、さらに言えば「卑怯」である。

そもそもアジア版NATOなどという、愚にもつかない非現実的な政策を掲げて、即行で取り下げたのは石破氏だ。

石破茂氏に告ぐ。

あなたが総理大臣経験者としてなすべきことは、高市総理の揚げ足取りではない。ましてや、中国のご機嫌取りでもない。

「中国の横暴は許さない」という、主権国家としての当たり前の意思表示だ。もしそれが口にできないのなら、あるいは口にする勇気がないのなら、せめて沈黙を守ってほしい。

あなたの「中途半端な正義感」に基づいた言葉は、今、日本の立場を弱くし、国民を不安に陥れている。

かつて鳩山由紀夫氏は、総理退任後も独自の外交を展開し、国民を呆れさせた。

石破氏には、「第二の鳩山」にならない賢明さを期待したいところだが、今の振る舞いを見る限り、その期待は裏切られつつあるようだ。

「石破前首相は、黙りなさい」。

乱暴な言葉に聞こえるかもしれないが、これこそが、今の日本が混乱を避けるために彼に送るべき、最も的確なアドバイスなのかもしれない。

文／小倉健一