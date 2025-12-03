F1のレッドブルとジュニアチームのレーシングブルズは2日（日本時間3日）、来季のドライバーを発表。角田裕毅（25）はいずれからも外れてレッドブルのテスト＆リザーブドライバーに就任し、来季のレギュラーシートを失った。ひとまずは7日決勝の今季最終戦アブダビGPがレッドブルでのラストレースとなる。

レッドブルのドライバーは残留を表明していたマックス・フェルスタッペン（28＝オランダ）に加え、レーシングブルズで今季3位1回を含む入賞9回と活躍したアイザック・ハジャー（21＝フランス）が“昇格”。レーシングブルズはリアム・ローソン（23＝ニュージーランド）が残留し、F2から昇格するアービッド・リンドブラッド（18＝英国、スウェーデン）とコンビを組む。5日のアブダビGPフリー走行1回目（FP1）ではリンドブラッドが角田のマシンで走行する見込み。

F1参戦5年目の角田は今季第3戦日本GPで、開幕から不振だったローソンと入れ替わりでレーシングブルズからレッドブルに昇格。しかし、フェルスタッペン以外のドライバーたちが苦しんできたマシンへの適応に時間がかかり、終盤戦ではチーム側のミスも重なって結果を残せなかった。

前戦カタールGPではスプリント予選でフェルスタッペンをタイムで上回り、スプリントは5位、決勝は10位といずれも入賞。ハジャーのレッドブル昇格、リンドブラッドのレーシングブルズ昇格が噂される中、レーシングブルズの“最後の1枠”を争うとみられたローソンと今季の入賞回数では7回で並んだが、ドライバーズポイントはローソンの38点に対し角田は33点と下回っていた。

◇2026年のF1ドライバーズラインナップ◇

▽アルピーヌ

ピエール・ガスリー（フランス）

フランコ・コラピント（アルゼンチン）

▽アストンマーチン

フェルナンド・アロンソ（スペイン）

ランス・ストロール（カナダ）

▽アウディ（現キックザウバー）

ガブリエル・ボルトレート（ブラジル）

ニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）

▽キャデラック

セルヒオ・ペレス（メキシコ）

バルテリ・ボッタス（フィンランド）

▽フェラーリ

シャルル・ルクレール（モナコ）

ルイス・ハミルトン（英国）

▽ハース

エステバン・オコン（フランス）

オリバー・ベアマン（英国）

▽マクラーレン

ランド・ノリス（英国）

オスカー・ピアストリ（オーストラリア）

▽メルセデス

アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）

ジョージ・ラッセル（英国）

▽レーシングブルズ

リアム・ローソン（ニュージーランド）

アービッド・リンドブラッド（英国、スウェーデン）

▽レッドブル

マックス・フェルスタッペン（オランダ）

アイザック・ハジャー（フランス）

▽ウィリアムズ

アレクサンダー・アルボン（タイ）

カルロス・サインツ（スペイン）