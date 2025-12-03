【F1】角田裕毅が来季のシート失う…レッドブル＆レーシングブルズのドライバーから外れてリザーブに
F1のレッドブルとジュニアチームのレーシングブルズは2日（日本時間3日）、来季のドライバーを発表。角田裕毅（25）はいずれからも外れてレッドブルのテスト＆リザーブドライバーに就任し、来季のレギュラーシートを失った。ひとまずは7日決勝の今季最終戦アブダビGPがレッドブルでのラストレースとなる。
レッドブルのドライバーは残留を表明していたマックス・フェルスタッペン（28＝オランダ）に加え、レーシングブルズで今季3位1回を含む入賞9回と活躍したアイザック・ハジャー（21＝フランス）が“昇格”。レーシングブルズはリアム・ローソン（23＝ニュージーランド）が残留し、F2から昇格するアービッド・リンドブラッド（18＝英国、スウェーデン）とコンビを組む。5日のアブダビGPフリー走行1回目（FP1）ではリンドブラッドが角田のマシンで走行する見込み。
F1参戦5年目の角田は今季第3戦日本GPで、開幕から不振だったローソンと入れ替わりでレーシングブルズからレッドブルに昇格。しかし、フェルスタッペン以外のドライバーたちが苦しんできたマシンへの適応に時間がかかり、終盤戦ではチーム側のミスも重なって結果を残せなかった。
前戦カタールGPではスプリント予選でフェルスタッペンをタイムで上回り、スプリントは5位、決勝は10位といずれも入賞。ハジャーのレッドブル昇格、リンドブラッドのレーシングブルズ昇格が噂される中、レーシングブルズの“最後の1枠”を争うとみられたローソンと今季の入賞回数では7回で並んだが、ドライバーズポイントはローソンの38点に対し角田は33点と下回っていた。
◇2026年のF1ドライバーズラインナップ◇
▽アルピーヌ
ピエール・ガスリー（フランス）
フランコ・コラピント（アルゼンチン）
▽アストンマーチン
フェルナンド・アロンソ（スペイン）
ランス・ストロール（カナダ）
▽アウディ（現キックザウバー）
ガブリエル・ボルトレート（ブラジル）
ニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）
▽キャデラック
セルヒオ・ペレス（メキシコ）
バルテリ・ボッタス（フィンランド）
▽フェラーリ
シャルル・ルクレール（モナコ）
ルイス・ハミルトン（英国）
▽ハース
エステバン・オコン（フランス）
オリバー・ベアマン（英国）
▽マクラーレン
ランド・ノリス（英国）
オスカー・ピアストリ（オーストラリア）
▽メルセデス
アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）
ジョージ・ラッセル（英国）
▽レーシングブルズ
リアム・ローソン（ニュージーランド）
アービッド・リンドブラッド（英国、スウェーデン）
▽レッドブル
マックス・フェルスタッペン（オランダ）
アイザック・ハジャー（フランス）
▽ウィリアムズ
アレクサンダー・アルボン（タイ）
カルロス・サインツ（スペイン）