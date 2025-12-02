香港国際競走（14日、シャティン）の香港C（芝2000メートル）に出走する関西馬2頭が1日、栗東で国内最終追いを行った。今春に大阪杯連覇を達成し、宝塚記念2着以来となるベラジオオペラ（牡5＝上村）は坂路単走で4F54秒1〜1F12秒1。稽古をつけた上村師は「肩ムチを入れて反応を確かめる程度。今日のひと追いで大方、仕上がったと思う。あとは現地で調整する程度」と上々の感触。「天皇賞・秋を使わず、ここ一本に絞ったことが結果につながれば」と期待を込めた。

宝塚記念8着後、左後肢の筋肉痛で秋初戦の天皇賞・秋を回避したロードデルレイ（牡5＝中内田）はCWコースしまい重点でラスト1F11秒5（5F67秒8）をマーク。中内田師は「指示通り動けていました。良かったと思います」と納得の口ぶり。「天皇賞をアクシデントで回避しての立ち上げになりますが、その後は順調。ここまでいい感じに上向いています。これでどう変化するかを見て、香港での調整を決めたい」と好気配を伝えた。鞍上は初コンビとなるレーンに決定。香港マイル（芝1600メートル）出走予定のソウルラッシュ（牡7＝池江）を含めた3頭は3日に関西空港から出国する。