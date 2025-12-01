こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、リンサークリーナーなど、アイリスオーヤマのアイテムがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

自動散水＆強力吸引で汚れを吸い取る、アイリスオーヤマの｢リンサークリーナー｣が17％オフとお買い得！

ソファやラグ、車のシートまで、丸洗いできない布製品の汚れ問題を一気に解決するのがIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の｢リンサークリーナー RNSP-P500｣。自動散水と強力吸引で、布の奥の汚れまで一掃してくれるアイテムが17％オフとお買い得です。

本製品は、自動散水機能と強力吸引を組み合わせた布専用クリーナー。トリガーを握るだけで水を吹きかけ、ブラシでこすりながら汚れを浮かせ、そのまま吸い取る仕組み。これにより、食べこぼしや皮脂汚れ、ペットの汚れも効率的に落とすことができます。

タンク容量は回収タンク：約0.5L、清水タンク：約0.8Lで、汚れた水が見えるため、「どれだけ汚れが落ちたか」が一目でわかるのも特徴。電源式のため吸引力が安定しており、布の奥に染み込んだ汚れまでしっかり吸い取ることができます。洗ったあとは水分も同時に吸引するため、乾燥時間を短縮できるのも魅力です。

軽さとやさしさを両立した設計

本体重量は約2.5kgと軽量。片手で持てるサイズ感なので、階段や車内、カーペットの掃除もラクに行えます。

また、洗剤不要で水だけで使えるため、肌への刺激を気にせず利用できるのも魅力。小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心です。

タンクはもちろんハンドツールも取り外して丸洗いでき、いつでも清潔に保てるのも◎。収納時もコンパクトで、クローゼットや棚のすき間にも収まりやすく、出し入れのストレスも最小限。日常使いにちょうどいい設計が、継続的な掃除を後押ししてくれます。

｢リンサークリーナー RNSP-P500｣は、自動散水×強力吸引で布製品の汚れを一掃できる1台。約2.5kgの軽さと水だけ洗浄で、家中どこでも安心して使える便利なクリーナーをお得に購入するなら、17％オフのお買い得価格になっているこの機会をお見逃しなく！

【2024年モデル】アイリスオーヤマ リンサークリーナー 自動ポンプ式 &軽量モデル 強力吸引10,500Pa 染み抜き 布洗浄機 ブラシヘッド&T字型ヘッド付属 楽ちん給水口 RNSP-P500 ホワイト 12,270円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞アイリスオーヤマのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月1日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

