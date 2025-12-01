Snow Manが『ZIP!』（日本テレビ系）の公式SNSに登場。9人全員が黒スーツにメンバーカラーのインナーを合わせた華やかな集合ショットが公開され、大きな反響を呼んでいる。

【画像】黒スーツ×メンカラシャツで集結したSnow Man／Snow Man『ベストアーティスト2025』舞台裏ショット

■Snow Manが黒スーツで思い思いのポーズをきめたオフショット

公開された写真では、黒スーツを纏った9人が『ZIP!』のロゴを囲むように勢ぞろい。阿部亮平が中央で青いマイクを手にし、佐久間大介は前列に横たわるようなポーズで存在感を発揮。目黒蓮は深澤辰哉と渡辺翔太の肩に手を添えるなど、メンバーそれぞれが自然体で“9人9色”の魅力を見せている。

ファンからは「ビジュ爆発」「全員かっこよすぎる」「黒スーツの破壊力やばい」「Snow Man揃うと華がすごい」「あべちゃんセンターありがとう」「情報が多い写真w」「3Bで肩組んでるの嬉しすぎる」など、絶賛の声が相次いでいる。

この日の『ZIP!』では、40組以上のアーティストが出演した『ベストアーティスト2025』を特集。Snow Manも2025年の音楽シーンを盛り上げた存在として紹介され、本番終了後のインタビューも放送された。

■Snow Man『ベストアーティスト2025』舞台裏ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/