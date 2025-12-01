「凄いを通り越してる」上田綺世が驚異の14戦14発！OG判定でネット騒然→記録修正でファン歓喜！「認められて良かった！」「どう見たってオウンゴールじゃない」
現地11月30日に開催されたエールディビジの第14節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがテルスターとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。
この一戦で先制ゴールを挙げたのが、CFで先発した上田だった。
開始25分、ペナルティエリナ内右でパスを受けると、振り向き様に右足でシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
明らかに上田のゴールかと思われたが、当初は公式記録上でオウンゴールとなり、ファンが騒然となった。だが、後にゴールに訂正されて、インターネット上では次のような声が上がった。
「OG表記から綺世のゴール記録に変わってて良かった」
「お！公式の修正あって上田のゴールになってる！ そりゃあれはどう見たってオウンゴールじゃない」
「OGになってた上田綺世のゴール結局認められたみたいで良かった！」
「えっと、14戦14得点？ 凄いを通り越してる」
「和製アーリング」
日本代表FWはこの一撃で、リーグ戦14試合で驚異の14ゴール。ヨーロッパリーグのセルティック戦に続き、公式戦２戦連発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさかのOG判定→訂正された上田の鮮烈弾
この一戦で先制ゴールを挙げたのが、CFで先発した上田だった。
開始25分、ペナルティエリナ内右でパスを受けると、振り向き様に右足でシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
明らかに上田のゴールかと思われたが、当初は公式記録上でオウンゴールとなり、ファンが騒然となった。だが、後にゴールに訂正されて、インターネット上では次のような声が上がった。
「お！公式の修正あって上田のゴールになってる！ そりゃあれはどう見たってオウンゴールじゃない」
「OGになってた上田綺世のゴール結局認められたみたいで良かった！」
「えっと、14戦14得点？ 凄いを通り越してる」
「和製アーリング」
日本代表FWはこの一撃で、リーグ戦14試合で驚異の14ゴール。ヨーロッパリーグのセルティック戦に続き、公式戦２戦連発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさかのOG判定→訂正された上田の鮮烈弾