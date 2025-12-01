さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年12月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。

髙島屋でポイント2倍＋最大3％還元キャンペーン

12月16日までの期間中、髙島屋の対象店舗でPontaカードを提示して会計すると、通常の2倍分ポイント還元される。

また、同じ期間中に、髙島屋の対象店舗で、au PAY（コード支払い）で期間合計5000円以上決済すると、最大3％分ポイント還元される。還元上限は1000ポイントまで。

それぞれ、キャンペーンエントリーが必要。

鳥貴族、決済額の順位で最大3万9000ポイント還元

10月1日～12月14日までの期間中、「鳥貴族」の対象店舗で、合計2500円以上をau PAY（コード支払い）で決済したユーザーを対象に、決済額の全国順位に応じて最大3万9000ポイント（鳥貴族のメニュー100品分）が進呈される。

特典は、1位が3万9000ポイント、2位が1万9500ポイント、3位が1万1700ポイント、4位～10位が3900ポイント、11位～100位が1950ポイント、101位～300位が1170ポイント、301位～1000ポイントが390ポイント。

宝くじ購入で最大1000ポイントが当たる

12月23日までの期間中、対象の宝くじ売場で、期間合計3000円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、抽選で最大1000ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1000ポイントが900人、300ポイントが2100人。

支払合計により、当選確率が上がる。

ミスターマックスで最大100％還元

12月1日～31日までの期間中、ミスターマックスの対象店舗で、合計4000円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、抽選で100人に、決済額の最大100％分のポイントが進呈される。

進呈上限は、5万ポイントまで。

ABC-MARTオンラインストアで最大10万ポイントが当たるキャンペーン

12月27日までの期間中、ABC-MARTオンラインストアで合計1万円以上をau PAY（ネット支払い）で決済、かつ11月中または12月中に月合計4回以上au PAY決済をしたユーザーを対象に、抽選で最大10万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、10万ポイントが1人、1万ポイントが10人、5000ポイントが30人、1000ポイントが260人。

食品館アプロ・食品館アプロプラスで最大5万ポイント

11月1日～12月31日までの期間中、食品館アプロまたは食品館アプロプラスの対象店舗で、合計5000円以上au PAY（コード支払い）で決済すると、決済額合計の上位1000人に最大5万ポイントが進呈される。

その場で抽選、クイックチャンス

対象店舗でau PAY（コード支払い）を使って決済すると、その場で抽選が実施され、当選すると次回利用できる特典が進呈される。

抽選条件や期間、特典内容は、対象店舗ごとに異なる。店舗や条件は、キャンペーンサイトで確認できる。なお、au PAYアプリ以外で決済した場合は、決済後au PAYアプリでの抽選が必要となる場合がある。

「たぬきの吉日」、auとUQユーザーには追加特典

「たぬきの吉日」は、毎月5の付く日（5日、15日、25日）と8日に実施されているキャンペーン。「au PAY（コード支払い）」の利用でPontaポイントが当たる「たぬきの抽選会」が開催される。「たぬきの大抽選会」実施中は、毎日抽選を受けられる。

「たぬきの抽選会」は、「au PAY（コード支払い）」で200円以上の決済をすると、自動で抽選の対象となる。1等は3000ポイント、2等は100ポイント、3等は20ポイント、4等は10ポイント、5等は1ポイントが即時で加算される。

地域の還元キャンペーン

対象の自治体や地域の対象店舗でau PAYを利用すると、ポイント還元されるキャンペーンが開催されている。