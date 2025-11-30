柏リカルド監督がハット達成の細谷を称賛「素晴らしいパフォーマンス」。６試合ぶりの先発起用、なぜ？
柏レイソルは11月30日、J１第37節でアルビレックス新潟と敵地で対戦。細谷真大のハットトリックで３−１の勝利を飾った。
試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は「とても価値あるポジティブな勝利だった」と喜ぶ。「なかなか期待通りにビルドアップできない部分もありました。ただ、我々も攻撃的に戦い、複数ゴールを決めることができ、細谷も素晴らしいパフォーマンスを表現してくれました」と評価する。
細谷は実に６試合ぶりの先発で、指揮官の期待に応えてみせた。「中断期間にプレーしたトレーニングマッチでも素晴らしいパフォーマンスをしていました」と明かすリカルド監督は、次のように続ける。
「ハットトリックをトレーニングマッチでも決めたというのもあり、素晴らしいパフォーマンスだったがゆえに、今日スタメンで起用し、今日も素晴らしいパフォーマンスを表現してくれたと思います」
細谷はこれで今季通算ゴール数を11に伸ばした。２年前に記録したキャリアハイの14得点まで、あと３点だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
