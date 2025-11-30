【川口 友万】体に悪いと思われている「家系ラーメン」の意外な正体…じつは医師も推奨する「血管を修復する」驚きの健康効果

家系ラーメンの進撃が止まらない。帝国データバンク※１によると、ラーメン市場は2024年時点で2014年度の5066億円から56％増加の7900億円と大きく成長しているが、中でも目覚ましいのが家系ラーメンチェーンだ。たとえば町田商店は2019年7月の62店舗から2023年同月には127店舗と倍増※2、壱角屋は2014年に「東京チカラめし」の63店舗が業態変更で始まった家系ラーメンチェーンだが、2025年には128店舗へとほぼ倍増している。

家系ラーメンの人気はチェーン店のメリットを活かした戦略にあるという。スタッフが誰でも作れるようにセントラルキッチンによるスープ製造で、いつでもどこでも同じ味が消費者に安心感を与えたこと。もうひとつが個人のラーメン専門店が目指した淡麗で複雑なスープとは対極の濃厚豚骨醤油スープだ。

家系ラーメンといえばショウガを利かせた濃厚豚骨醤油に背油、そこにほうれん草と海苔とチャーシュー、煮卵、そしてライスである。ガッツリを絵に描いたようなラーメンだ。男性客に人気なのは当然と言えば当然。

しかし人気なのはわかるが、家系ラーメン、体に悪そうなイメージだ。スープギトギトでカロリーオーバー、それ以上に脂肪や何かが中高年には危険な空気がある。実際のところはどうなのか？ イシハラクリニック副院長の石原新菜先生に話を聞く。

意外と栄養バランスの取れた家系ラーメン

「塩分は多いです。でもスープを全部飲み干すとかしなければいいですし、今、朝昼菓子パンやカップ麺で済ます人が増えていますが、それよりはよっぽど栄養素が取れます。家系ラーメンは海苔やホウレン草がついているので、バランスは良いですよ」

ー家系というとごはんがセットだが、あれは？

「糖質過多ですね。お昼に家系食べたら夕飯で調整するとかしてください」

ー家系ラーメンは濃厚なイメージだが、あの濃厚さは健康にはどうなのか？

「たしかに脂肪分は多いんですが、豚骨から出るだしにはさまざまなアミノ酸が含まれていて、栄養価は高いです。かつお節の出汁と同じで体に良い。毎日食べるとは1日3食ラーメンみたいなことがなければ、別にいいんじゃないかと思います」

豚骨スープの白濁を脂肪の乳化したものと思っている人もいるかもしれない。間違いではないが、ほとんどは脂肪ではなく骨の髄、つまりはコラーゲンが溶けて乳化したものだ。

皮膚を支えているのがコラーゲンだ。皮膚だけではなく血管や臓器、すべてにコラーゲンは分布し、組織を形作っている。コラーゲンは体内で合成されるが、加齢により合成力は落ちていく。

しかしコラーゲンは食べ物から摂っても胃で分解されるので意味がないという話もよく聞く。実際はどうなのか？

コラーゲンを取ったら翌日に肌にハリが出るというのは思い違いで、単に塩分で顔がむくんでいるだけだが、長期間となると話は変わる。コラーゲンの効果については多くの実験が行われており、およそ6〜8週間で肌の保水量が高まり、肌の柔軟性と弾力性が向上している。長期間の摂取は肌に有効だ。肌に有効ということは、全身の血管や臓器にも有効ということ。生活習慣病の原因に血管の硬化がある。本来血管の柔軟性を担保し、外傷を修復するのがコラーゲンの役割だが、加齢によりコラーゲンの代謝が滞り、古いコラーゲンが線維化して血管を硬化させ、血液を滞らせる。これが進行すると高血圧や動脈硬化などを引き起こす。

豚骨など骨の髄をしっかり煮出した手間をかけたラーメンスープには、たっぷりのコラーゲンが溶けだしているので、飲めば血管などの組織の修復を手助けする。もちろん塩分や脂肪分は多いので、いくら血管に良いからと言って毎日食べれば高血圧が進み、血管に脂肪がこびりつく。あくまでバランスで考えなければいけないものの、豚骨スープ＝悪とは言い難い。中国では腰痛やひざ痛の老人に骨で摂ったスープを飲ませる慣習があり、経験的にコラーゲンの作用が知られていたのだろう。

さらにコラーゲンには免疫亢進作用がある。正確なメカニズムはまだ不明だが、コラーゲンを経口摂取するとおよそ8週間で免疫を司るT細胞が増加、日常的な慢性疲労が軽減したという。昔から西洋では風邪をひくとチキンスープを飲ませるが、根拠があったわけだ。

コラーゲンを摂取した被験者は飲まなかった被験者よりも免疫スコアが向上した

ショウガの入った家系ラーメンで冷え性封じ

「最近、若い男性で冷え性の人が増えています。冷え性は女性だけではなく男性もなるようになったんです。座り仕事が増え、日常で使う筋肉がどんどん減っていることやゼリーで済ますような食生活の結果です」

ー若い男性もだが、これは中高年にも言える。職場でもすぐに寒がるおじさんが増えていないだろうか？ 加齢で筋肉量が減り、過度の飲酒やストレスで筋肉の発熱が落ちている。

「戦後すぐまで、日本人の平均体温は36.9度でした。それが今は36，2度です」

ー日常的な運動を増やし、筋肉をつける必要があるが、今の時代は難しい。体が冷えていると余計に動きたくなくなり、冷え性がひどくなる。

「ショウガを食事に取り入れると体の芯から温めます。ショウガを加熱するとショウガオールという成分が増えます。ショウガオールは“摂るサウナ”と呼ばれるほど内臓温度を高めて腸の動きを活発にするんです。家系にはショウガが入っていますし、味変でショウガをたすこともできますよね。ショウガマシマシで召し上がってください」

ー見かけは健康に悪そうな家系ラーメンだが、塩分と糖質のとり過ぎに気を付ければ、他の栄養バランスはとてもいい。ショウガによる体を温める効果もあり、週に2〜3食ぐらいなら、むしろ健康にいいわけだ。

「これから寒い季節なので、家系ラーメンで体を温めてくださいね」

イシハラクリニック副院長 石原新菜

日本内科学会会員。日本東洋医学会会員。 秋田栄養短期大学特任教授。著書に13万部を超えるベストセラーとなった『お医者さんがすすめる 不調を治す10倍ショウガの作り方』（アスコム）他

